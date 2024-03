ELENCO | Concorso RAP per l’assunzione di 306 operatori ecologici, gli ammessi

La selezione procederà con la prova di idoneità prevista per il prossimo 29 aprile.

Sul sito della RAP, sezione avvisi, da oggi potranno essere consultati gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova di idoneità prevista il 29 aprile prossimo per l’assunzione di 306 operatori ecologici.

La prova si svolgerà all’hotel Saracen via Libertà 128, a Isola delle Femmine e sarà curata da una ditta esterna. I vincitori potranno essere assunti, come operai livello J, alla RAP, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo.

Concorso RAP operatori ecologici, elenco ammessi

In particolare, sarà possibile visionare:

L’elenco generale in ordine alfabetico di tutti i partecipanti alla selezione (di cui non riservatari 17.209 partecipanti);

(di cui non riservatari 17.209 partecipanti); l’elenco degli ammessi/esclusi alla prova di idoneità costituito da 5.633 candidati fra riservatari e non;

l’elenco dei 3.000 partecipanti non riservatari unitamente agli appartenenti alle riserve che saranno 553.

Sempre sul sito della RAP, gli interessati possono informarsi sulle materie da approfondire per la prova attitudinale, prevista per il 29 aprile.

Concorso RAP, gli ammessi

La prova del 29 aprile

Gli ammessi al concorso Rap per operatori ecologici saranno suddivisi secondo le seguenti fasce d’orario:

Ore 9:00: 1195 candidati, da “Abbagnato Salvatore a Di Trapani Salvatore”;

ore 12:00: 1.200 candidati, da “Di Via Giulia a Natale Danilo”;

ore 15:00: 1158 candidati, da “Neri Marzia a Zummo Rosa”.

Il Bando prevede inizialmente l’assunzione di 306 posti di operaio a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno (38 ore/ settimana comprese domeniche e festivi), inquadrato con il livello “J”.

“Obiettivo: standard accettabile”

Il presidente della Rap Giuseppe Todaro commenta: “Fin dal giorno del mio insediamento, con Rap abbiamo puntato un solo obiettivo: quello di riportare il servizio a uno standard accettabile. Grazie al costante e costruttivo confronto con il sindaco, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, sono state pianificate una serie di azioni funzionali al raggiungimento di questo traguardo. Tra queste, l’inserimento in organico di nuova forza lavoro, intervento assolutamente indispensabile. Adesso, come da preciso impegno assunto con il sindaco e con l’assessore Alongi, abbiamo accelerato al massimo le procedure concorsuali per l’assunzione di queste importantissime risorse, un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del nostro impegno per la città”.

