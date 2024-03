Concorso Agenzia delle Entrate per 50 funzionari informatici: i requisiti e come fare domanda

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 24 aprile 2024, esclusivamente in via telematica.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando di concorso per funzionari informatici. Si tratta di 50 unità, da assumere a tempo indeterminato, di cui 25 unità come Data analyst e 25 unità come funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, da destinare alle strutture centrali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 24 aprile 2024. Ecco il bando ufficiale.

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate per funzionari informatici

I profili richiesti: data analyst e ITC

Il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate per funzionari informatici specifica le due figure ricercate, quella del data analyst e dell’ITC.

Il data analyst è un esperto che si occupa della raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato, con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi ICT.

L’ICT è, invece, un esperto in analisi delle infrastrutture e della sicurezza informatica, con competenza primaria relativa all’Information & Communication Technology, nell’analisi, progettazione e conduzione di servizi ICT, nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi ICT trasversali e/o infrastrutturali e di sicurezza informatica, e nella gestione di progetti.

I requisiti per partecipare al concorso

I candidati che desiderano partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate per funzionari informatici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso di alcuni requisiti specifici, quali:

Laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35);

diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla selezione possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Entrate per funzionari informatici va presentata entro il 24 aprile 2024. Deve essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento inPa.