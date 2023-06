Conduzioni Rai post era Annunziata, è toto giornaliste: Monica Maggioni in pole

Attesa in particolare per il passaggio del testimone della trasmissione in Mezz’Ora c’è.

E’ toto giornaliste per il posto che lascerà vacante Lucia Annunziata in Rai. Due conduzioni estive sono certe, con Manuela Moreno alla guida della versione estiva di Filo Rosso, il martedì in prima serata su Rai3. Per lei subentro a Giorgio Zanchini che va in ferie. Filo Rosso occuperà per i mesi estivi la fascia di Cartabianca. Mentre Agorà Estate andrà a Lorenzo Lo Basso.

30 minuti effettivi

Attesa più grande è quella che riguarda il passaggio del testimone di Lucia Annunziata a In Mezz’Ora c’è, dove a partire in pole è Monica Maggioni, con l’ex direttrice del Tg1 che cercherà di rispettare i 30 minuti del titolo al contrario di quanto faceva l’Annunziata. Su Luisella Costamagna non è stato ancora sciolto il nodo.