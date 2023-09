Confcooperative Ragusa, uno sportello per assistere le imprese iblee

Voluto da Confcooperative, è attivo già da qualche giorno nella sede di via Licitra: punta a dare risposte alla sempre più crescente richiesta di consulenza gratuita delle imprese ragusane

RAGUSA – Il centro di assistenza tecnica di Confcooperative è attivo da qualche giorno. Presso la sede di via Aldo Licitra 9, infatti, l’organizzazione ha attivato il Cat, uno sportello dedicato alle imprese, voluto e pensato per esigenze precise visto che, negli ultimi anni, il quadro di riferimento nel quale le cooperative operano è radicalmente mutato.

“In qualche caso e per alcuni settori – ha evidenziato il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – si è trattato di una autentica rivoluzione. E anche per questo è emersa dalle imprese cooperative una domanda sempre più pressante ed esigente di assistenza e consulenza specialistica. Domanda che certamente, a sostegno delle nostre imprese rappresentate, non potevamo lasciare cadere”.

I Centri di assistenza tecnica vogliono porsi come uno strumento in più, semplice ed efficace, moderno e spendibile, per sostenere il cammino di crescita e di ulteriore affermazione sui mercati delle imprese cooperative siciliane.

“Lo sportello del Centro assistenza tecnico, Cat – ha evidenziato ancora Gulino – è un momento di incontro tra domanda e offerta, tra la richiesta cioè di servizi che emerge sempre più esigente dall’imprenditoria cooperativa e le risposte suggerite dalla squadra di esperti qualificati che presso lo sportello Cat opera. Grazie all’esperienza e alla preparazione di queste figure professionali, il Cat si propone come strumento a sostegno sia delle imprese cooperative già sul mercato che di quelle da costituire, accompagnandone lo start up”.

Il Cat diventa dunque un modello operativo in grado di associare processi ed esiti, investimenti e soluzioni.

“Gli sportelli dei Centri di assistenza tecnica – ha aggiunto il direttore Confcooperative territoriale Ragusa, Emanuele Lo Presti – forniscono idonea assistenza e consulenza legale, fiscale, amministrativa, societaria e giuslavoristica e rappresentano un moderno modello operativo per chiunque voglia costituire una impresa in forma cooperativa. Inoltre, contribuiscono ad aumentare la competitività delle cooperative siciliane, supportano i processi di ristrutturazione e di rilancio delle imprese cooperative eventualmente in difficoltà, assistono le cooperative nelle fasi di progettazione, formazione ed aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, forniscono consulenza specialistica finanziaria anche per l’accesso al credito agevolato cooperativo, offrono assistenza nel campo della certificazione di qualità, controllo di gestione, iscrizione ad albi, elenchi e registri”.

La sede iblea di Confcooperative è a disposizione per qualsiasi informazione, al numero telefonico 0932.623639.