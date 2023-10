Omicidio Giuseppe Catania, la confessione di Nucifora: “L’ho ucciso io”

Nucifora non nega di aver ucciso l'ex amico sul lungomare di Furci Siculo (ME). Rimane in carcere.

“L’ho ucciso io”. Ha confermato la sua confessione Gaetano Nucifora, ex commerciante di Roccalumera (ME), accusato dell’omicidio di Giuseppe Catania a Furci Siculo.

L’uomo, accompagnato dall’avvocato Gianni Maesi, avrebbe confermato durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari Claudia Misale la stessa versione fornita quando si è costituito, poco dopo il brutale assassinio dell’ex agente di polizia.

La confessione di Gaetano Nucifora

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato Nucifora a sparare e a uccidere il 62enne. Nell’ora a colloquio con il gip, l’uomo ha spiegato di aver incrociato l’ex poliziotto in questione in strada per caso. Per uno “sgarbo” subito dall’indagato da parte della vittima (si parla di una presunta relazione tra la vittima e la moglie di Nucifora), l’uomo avrebbe deciso di andare a casa per prendere il fucile, tornare sul lungomare di Furci e aprire il fuoco contro l’amico.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 19 di lunedì sera e ha sconvolto tutta la comunità del paesino del Messinese. Sul caso naturalmente sono ancora in corso le indagini.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre, si dovrebbe svolgere l’autopsia sul corpo della vittima. Poi la salma verrà restituita alla famiglia dell’ex agente per permettere lo svolgimento dei funerali. Nel frattempo, Gaetano Nucifora rimane in carcere: il gip ha infatti convalidato l’arresto.

