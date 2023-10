Omicidio di Furci Siculo, l’ex agente Giuseppe Catania ucciso a colpi di fucile: chi è l’assassino

Omicidio di Furci Siculo, il killer di Giuseppe Catania avrebbe sparato impugnando un fucile a seguito di un diverbio.

Avrebbe agito per motivi legati alla sfera privata Gaetano Nucifora, il commerciante di 57 anni che si è costituito ieri sera dai carabinieri di Roccalumera dopo l’omicidio di Giuseppe Catania, 63 anni, poliziotto in pensione di Messina raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a Furci Siculo.

Così come dichiarato ai militari, Nucifora avrebbe compiuto una vera e propria esecuzione nei confronti dell’ex agente della Polizia di Stato.

Omicidio Furci Siculo, cos’è successo

Il presunto assassino avrebbe raggiunto il 63enne sul lungomare di Furci Siculo a bordo della sua auto per poi impugnare l’arma e sparare a distanza ravvicinata dalla vittima, all’indirizzo della testa dell’uomo. Per Giuseppe Catania non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto deceduto dopo l’agguato.

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini, ma le ricerche sono durate poco poiché, come detto, Nucifora si sarebbe consegnato subito ai militari confessando l’omicidio.

Il diverbio e l’assassinio

L’assassinio non sarebbe legato all’attività di Catania come agente di Polizia, ma per motivazioni di carattere personale non ancora del tutto note. Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio durante una partita a carte. Dopo essersi allontanato, il 57enne avrebbe fatto ritorno con il fucile con il quale avrebbe aperto il fuoco.

Fonte foto: Facebook