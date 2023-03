Confindustria Siracusa, venerdì il seminario sulla Transizione Verde e Innovation Fund

Venerdì 24 marzo, con inizio alle ore 9.00, nella Sala U.Gianfomaggio di Confindustria Siracusa , si terrà il seminario “Transizione Verde e Innovation Fund: le opportunità per le Imprese del Polo Industriale Siracusano” organizzato da Confindustria Siracusa in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, con la Delegazione di Confindustria presso l’Unione Europea e con Ciaotech (Gruppo PNO).

Il Seminario ha l’obiettivo di avvicinare le imprese all’Innovation Fund, Programma di interesse per il polo siracusano in quanto prevede aiuti per avviare la transizione energetica con tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Verranno presentati i bandi e illustrate le modalità per partecipare. Verranno trattati anche alcuni casi di studio da testimonial ed esperti della materia con spazio al dibattito e al confronto con i relatori.

L’obiettivo è quello di sostenere le imprese, stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro e rafforzare la leadership tecnologica europea su scala globale.

Dopo i saluti di Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa e di Carmelo Frittitta, Direttore Generale dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, interverranno Leonardo Pinna, della Delegazione di Confindustria presso l’UE, Marco Molica Colella di Ciaotech srl (PNO Group). A seguire il dibattito con la presentazione e simulazione di casi di studio. Le conclusioni saranno a cura di Daniele Villoresi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Coordinerà i lavori Carmelo di Noto, Direttore di Confindustria Siracusa.