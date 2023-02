Palermo, esperti internazionali a confronto a sui miomi e sarcomi dell’utero

Giovedì 16 e Venerdì 17 Febbraio 2023 si terrà a Palermo, presso l’NH Hotel al Foro Italico, il Congresso Internazionale “Uterine fibroids and sarcomas” dell’European Society of Human Reproduction and Embryology

Alcuni dei più importanti esperti a livello mondiale si daranno appuntamento giovedì 16 e venerdì 17 febbraio a Palermo, presso l’Hotel NH al Foro Italico, per discutere delle nuove evidenze sulla diagnosi e management della fibromatosi uterina e dei sarcomi dell’utero. Un importante evento internazionale, di elevato profilo scientifico, mirato all’identificazione dei migliori percorsi diagnostico-terapeutici per il management di queste condizioni cliniche, sia dal punto di vista farmacologico che chirurgico. Appare

fondamentale, infatti, una corretta differenziale tra i miomi uterini, patologia frequente nelle donne in età riproduttiva, e i sarcomi dell’utero, patologia meno comune di natura oncologica.

Congresso della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia

Il Congresso della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia è coordinato dal professor Vito Chiantera e dal dottor Antonio Simone Laganà dell’Unità di Ginecologia Oncologica, ARNAS “Civico – Di Cristina – Benfratelli”, dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo. “Siamo onorati di aver accolto un evento di questa importanza in Italia, nella splendida cornice di Palermo, con alcuni dei migliori esperti internazionali nel campo della ginecologia e ostetricia – dichiara Laganà, uno degli organizzatori dell’evento – . Auspichiamo che questo congresso possa aiutare a sviluppare nuove potenziali strategie per la diagnosi ed il trattamento dei miomi e sarcomi dell’utero”.