Graduatorie ATA 2024, come consultarle passo dopo passo

Al momento sono in corso le valutazioni delle istanze. Ad occuparsene sono le scuole capofila, ovvero quelle presso cui l’aspirante ha presentato la domanda.

La domanda per accedere alla graduatoria ATA terza fascia per il 2024 doveva essere presentata online entro il 28 giugno 2024. Il tutto attraverso la piattaforma web POLIS, Presentazione On Line delle Istanze. Ma come consultare le graduatorie ATA 2024?

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tramite questo portale del Ministero dell’Istruzione è stato possibile selezionare anche le preferenze per le scuole e compilare i vari moduli della domanda.

Graduatorie ATA 2024: la valutazione

Dopo aver presentato in tempo la domanda per inserirsi nella graduatoria ATA, si procede alla valutazione dei titoli per ciascun candidato in vista della consultazione. In questa fase ad ogni titolo di studio indicato nella domanda viene assegnato un punteggio, che servirà per posizionarsi in graduatoria. È la scuola indicata come destinataria della domanda ad occuparsi della valutazione, inoltre sono sempre gli istituti scolastici a convocare gli aspiranti ATA per delle supplenze e a verificarne la disponibilità.

Nel caso in cui si venga selezionati e chiamati da una scuola, per accettare la proposta di assunzione bisogna rispondere mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), oppure tramite posta elettronica ordinaria (PEO).

Al momento sono in corso le valutazioni delle istanze presentate per le graduatorie ATA di terza fascia. Ad occuparsene sono le scuole capofila, ovvero quelle presso cui l’aspirante ha presentato la domanda. Quando la valutazione, fatta in base ai titoli dichiarati, sarà completata, la scuola stilerà la graduatoria provvisoria ATA 2024 e la renderà pubblica per la consultazione.

La tempistica esatta non c’è, ma è altamente improbabile che le graduatorie provvisorie siano pronte prima della metà di agosto, in modo che tutto sia a posto per l’inizio dell’anno scolastico.

Consultazione graduatorie ATA 2024: come fare?

Come indicato dal Ministero, sarà possibile monitorare quando si potranno consultare le graduatorie ATA 2024 prestando attenzione gli avvisi della scuola capofila, quella a cui si è inviata la domanda. Le graduatorie sono consultabili sui portali web delle istituzioni scolastiche, dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Una volta che le graduatorie sono disponibili, ci saranno solo 10 giorni di tempo per produrre reclamo e fare correggere eventuali errori materiali. Devono essere indirizzati al Dirigente della scuola che gestisce la domanda.

Come consultare la graduatoria ATA su Istanze OnLine?

Per ottenere informazioni sul proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria, è possibile seguire questi passaggi:

accedere al sito Istanze OnLine utilizzando le proprie credenziali (username e password o uno dei metodi di autenticazione abilitati es. SPID);

successivamente, andare al menu situato a sinistra e selezionare ‘Altri Servizi’. Nell’elenco visualizzato, cliccare su ‘Graduatorie d’istituto – Personale ATA’;

scegliere la fascia (I, II o III) in cui è stata presentata la propria candidatura e selezionare l’anno corrispondente.

Una volta completati questi passaggi, si troverà la propria richiesta e il proprio punteggio. Se il punteggio è provvisorio, sarà evidenziato in rosso; se è definitivo, sarà evidenziato in verde.

Quando sulla sezione dedicata alle graduatorie compare la dicitura “divieto”, ciò indica che l’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) competente non ha ancora reso pubbliche le graduatorie per l’intera provincia. Di conseguenza, non è ancora possibile consultare la propria posizione in graduatoria tramite il portale.