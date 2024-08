Graduatorie GPS 2024, la guida alla consultazione step by step

La conclusione del lavoro di valutazione da parte degli Uffici Scolastici è in dirittura di arrivo. Alcune graduatorie, infatti, dovrebbero essere pubblicate proprio a partire da oggi, 2 agosto 2024.

La presentazione delle domanda per le GPS 2024 è scaduta lo scorso 24 giugno, step seguito dallo scioglimento della riserva per chi doveva conseguire il titolo entro il 30 giugno. Ma come si procede alla consultazione delle graduatorie GPS 2024?

Consultazione graduatorie GPS 2024: come fare?

Gli Uffici Scolastici Territoriali potranno avvalersi dell’aiuto di scuole polo per la valutazione dei titoli. Per garantire uniformità nella valutazione saranno assegnate ad una scuola polo graduatorie della stessa tipologia. In questo modo, anche dopo la validazione dei titoli da parte della scuola che stipula il primo contratto, sarà creata una banca dati dei titoli dei docenti che andrà a costituire il loro portfolio professionale.

Sarà cura degli uffici scolastici della provincia d’interesse pubblicare le graduatorie GPS aggiornate per il biennio 2024-26 per procedere alla consultazione. Quando avranno concluso la valutazione delle istanze, sul proprio sito, pubblicheranno un apposito avviso con l’elenco di tutti gli aspiranti di tutte le classi di concorso, con il rispettivo punteggio e la rispettiva posizione occupata in graduatoria.

Un’altra modalità di consultazione delle graduatorie GPS 2024, come era previsto fino all’anno scorso, dovrebbe anche consistere nella visualizzazione della sola propria posizione e punteggio tramite la propria area riservata su Istanze Online. Non è detto però che questa sezione sia aggiornata contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie da parte degli Usp.

A seguito della consultazione delle graduatorie GPS 2024, se ci si dovesse rendere conto che il punteggio sia errato sarà possibile richiedere la rettifica. La modifica sarà competenza dell’Ufficio scolastico della provincia di riferimento o della scuola polo che si è occupata della propria classe di concorso. L’Ufficio scolastico, una volta verificato l’errore, provvederà con la nuova pubblicazione delle graduatorie opportunamente rettificate.