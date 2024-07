Contributi a fondo perduto 2024: info, requisiti e come ottenerli

Questi fondi sono destinati a promuovere l’innovazione, la crescita sostenibile, e il rafforzamento della competitività delle imprese

Nel 2024, i contributi a fondo perduto rappresentano un’importante risorsa per le imprese italiane, offrendo finanziamenti senza obbligo di restituzione per sostenere una vasta gamma di progetti. Questi fondi sono destinati a promuovere l’innovazione, la crescita sostenibile, e il rafforzamento della competitività delle PMI, delle startup innovative e di altri settori strategici.

I contributi a fondo perduto per il 2024 rappresentano un’importante opportunità per le imprese italiane di ottenere finanziamenti senza dover restituire le somme ricevute.

Questi contributi sono disponibili per vari settori e possono essere richiesti attraverso diversi bandi. Ecco una panoramica delle principali opportunità e delle scadenze relative:

Principali Contributi a Fondo Perduto 2024

Fondo IPCEI 2024 Obiettivo : Supportare progetti di collaborazione industriale su larga scala in ambito europeo.

: Supportare progetti di collaborazione industriale su larga scala in ambito europeo. Destinatari : Imprese di almeno due Stati membri dell’UE.

: Imprese di almeno due Stati membri dell’UE. Scadenza: Informazioni dettagliate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Fondo Crescita Sostenibile (FCS) Obiettivo : Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo nell’economia circolare.

: Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo nell’economia circolare. Importo : Da 500.000 a 2.000.000 euro.

: Da 500.000 a 2.000.000 euro. Destinatari : Imprese di qualsiasi dimensione nei settori industriale, agroindustriale, artigianale, e centri di ricerca.

: Imprese di qualsiasi dimensione nei settori industriale, agroindustriale, artigianale, e centri di ricerca. Scadenza: Informazioni sul sito di Invitalia​. Contributi per il Turismo Sostenibile Obiettivo : Supportare strutture turistiche nell’acquisto di strumenti a basso impatto ambientale.

: Supportare strutture turistiche nell’acquisto di strumenti a basso impatto ambientale. Scadenza: Validi fino al 2025​. Contratto di Sviluppo Obiettivo : Agevolazioni per le imprese dei settori industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

: Agevolazioni per le imprese dei settori industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale. Scadenza: Informazioni sul sito di Invitalia​. Nuova Sabatini Obiettivo : Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

: Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Destinatari : Micro, piccole e medie imprese (MPMI).

: Micro, piccole e medie imprese (MPMI). Scadenza: Regole aggiornate con la Legge di Bilancio 2024​. Resto al Sud Obiettivo : Incentivi per nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Sud Italia e altre aree specifiche.

: Incentivi per nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Sud Italia e altre aree specifiche. Importo : 50% delle spese sotto forma di contributo a fondo perduto e 50% come finanziamento agevolato.

: 50% delle spese sotto forma di contributo a fondo perduto e 50% come finanziamento agevolato. Destinatari : Imprenditori tra 18 e 55 anni.

: Imprenditori tra 18 e 55 anni. Scadenza: Dettagli sul sito di Invitalia​.

Requisiti Generali

Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, rispettare le normative sulla sicurezza sul lavoro e non trovarsi in situazioni di difficoltà come la liquidazione volontaria.

Documentazione Necessaria

In generale, per presentare domanda sono richiesti documenti come la documentazione legale dell’impresa, un piano di affari dettagliato e una descrizione del progetto per cui si richiede il finanziamento​.

Vantaggi e Limiti

I contributi a fondo perduto offrono il vantaggio di finanziare progetti senza l’obbligo di restituzione, migliorando la liquidità e la reputazione dell’impresa. Tuttavia, possono avere limiti come massimali di finanziamento e condizioni di utilizzo dei fondi​​.

Per ulteriori dettagli sui singoli bandi e per presentare le domande, è possibile consultare i siti delle istituzioni pubbliche come Invitalia e MIMIT, nonché le pagine specifiche dedicate a ciascun bando​.

