Per i lavoratori nuovo bonus in arrivo fino a 10 mila euro in busta paga: i dettagli

Sono stati previsti dal Governo diversi bonus per incentivare le aziende a riconoscere un aumento di stipendio ai propri lavoratori subordinati. Si collocano in questa direzione, ad esempio, la detassazione dei fringe benefit (fino a 1.000 euro, 2.000 per i lavoratori con figli a carico), come pure dei premi di produttività che anche nel 2024 sono tassati al 5%.

Considerando che per il datore di lavoro potrebbe essere troppo oneroso farsi carico di un aumento di stipendio strutturale, questi strumenti potrebbero rappresentare un’adeguata alternativa in quanto oltre a non essere vincolanti nel lungo periodo godono anche di un trattamento fiscale più conveniente rispetto a un incremento stabile in busta paga. Ai suddetti strumenti, che tra l’altro non è detto vengano confermati anche per il prossimo anno visto che al momento sono in scadenza il 31 dicembre prossimo e servirà un rifinanziamento con la legge di Bilancio 2025, se ne sta per aggiungere un altro. Con la differenza che potrebbe essere strutturale e non limitato a uno o più anni.

La partecipazione agli utili d’azienda

Stanno per iniziare le discussioni sul disegno di legge che disciplina le regole per la partecipazione al lavoro dei dipendenti di azienda. Un progetto che prevede due importanti novità: da una parte la possibilità di prendere parte al processo decisionale, ad esempio sedendo al Consiglio di amministrazione, dall’altra appunto l’aumento della retribuzione fino a 10.000 euro attraverso la partecipazione agli utili di azienda.

Il bonus potrebbe arrivare nel 2025

La discussione parlamentare su questo nuovo progetto di legge inizierà nelle prossime settimane, giusto il tempo per calendarizzare un altro provvedimento molto importante: il disegno di legge collegato Lavoro (nel quale ad esempio viene stabilito che la quinta assenza ingiustificata del lavoratore fa perdere il diritto alla Naspi). Tuttavia, per quanto il ddl sembra avere il consenso di maggioranza e opposizione, servirà del tempo prima di arrivare a risultato. Ecco perché è lecito pensare che il bonus busta paga fino a 10.000 euro arrivi solamente nel 2025.

