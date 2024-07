Bonus acqua 2024 per famiglie: l’importo e chi può richiederlo

Anche quest'anno è disponibile il bonus acqua, ossia la possibilità di beneficiare gratis di un certo quantitativo di acqua potabile.

Per tutte le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno economico anche quest’anno è disponibile il bonus acqua, ossia la possibilità di beneficiare gratis di un certo quantitativo di acqua potabile. Il bonus acqua 2024 rientra nel più ampio comparto dei bonus sociali, ossia quei contributi che lo Stato riconosce alle famiglie con un Isee basso per le forniture di energia elettrica, gas e acqua potabile appunto. Generalmente chi ha diritto al bonus acqua ne sta già beneficiando. Al pari degli altri bonus sulle utenze domestiche, infatti, anche questo viene erogato in automatico a coloro che ne soddisfano i requisiti, come potete accorgervi da una lettura della bolletta.

I requisiti



Per avere diritto al bonus acqua 2024 bisogna essere in stato di bisogno economico, requisito accertato attraverso l’indicatore Isee. È fondamentale dunque avere un Isee in corso di validità per poter rientrare tra i beneficiari del bonus. A tal proposito, la soglia da non superare per il diritto al bonus nel 2024 è pari a 8.265 euro. Nel solo caso delle famiglie in cui sono presenti più di 4 figli a carico il bonus acqua spetta anche con un Isee non superiore a 20.000 euro. Il contributo verrà elargito a patto che uno dei componenti del nucleo familiare risulti al tempo stesso intestatario di un contratto di fornitura del servizio di acquedotto. Attenzione quindi, perché se il contratto è intestato a un’altra persona, come ad esempio potrebbe essere al proprietario di casa nel caso in cui si viva in affitto, il bonus non spetta. Nel solo caso di quelle famiglie che dispongono di una fornitura centralizzata condominiale è richiesto invece che il nucleo risulti intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica. Ciò permette al Gestore Idrico di presumere che appunto la famiglia usufruisce di una fornitura idrica condominiale, riconoscendo comunque il diritto al bonus.

L’importo



IL bonus riconosciuto per l’acqua potabile non ha un importo prestabilito in quanto dipende dai termini del proprio contratto di fornitura. Nel dettaglio, il bonus sociale acqua garantisce una fornitura gratuita di 50 litri al giorno per ogni abitante. Ad esempio, una famiglia composta da 5 persone ha diritto a uno sconto di 250 litri al giorno. A definire un tale quantitativo è stato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2016, considerandolo come la quantità necessaria al fine da assicurare a ogni persona il soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali. Pertanto, dal momento che a essere scontato è il quantitativo d’acqua e non l’importo, l’ammontare del bonus acqua 2024 non è uguale per tutti. Dipende infatti tanto dal numero di persone quanto dai termini del proprio contratto di fornitura (i quali variano in base all’area geografica di residenza).

Come farne domanda

Non risultano essere richiesti particolari passaggi per la richiesta del bonus acqua 2024. L’importante è aver presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, con il valore dell’attestazione che ovviamente deve essere inferiore a quello indicato nei suddetti requisiti. Sarà il gestore della fornitura, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità attraverso il Gestore idrico a riconoscere il bonus direttamente in bolletta. Il bonus sociale viene erogato dal Gestore idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta, entro 60 giorni dal termine delle verifiche.

