Comune di Vicari, concorso per assistente sociale: requisiti e domanda

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 agosto

Il Comune di Vicari ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo partime 18 ore settimanali ed indeterminato per assistente sociale – Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, Ccnl 16/11/2022 (ex. Cat. D1) da assegnare al Settore A – Amministrativo Socio Culturale e Servizi alla Persona. Le domande possono essere presentate attraverso il portale con le modalità indicate nel bando entro le ore 23.59 del giorno 7 agosto 2024.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile); idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo lavorativo messo a concorso, fatto salvo in ogni caso l’accertamento successivo da parte dell’Amministrazione dell’idoneità al servizio. Si precisa che, considerata la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/1991, la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica specifica alla mansione messa a bando ed è causa di esclusione dalla selezione; regolare pagamento della tassa di concorso, fissata in € 10,33, da versarsi tramite PAGOPA, direttamente dalla funzione prevista nel portale InPA.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale, di cui all’ordinamento del D.M. n. 509/1999, appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale, Laurea triennale, di cui all’ordinamento del D.M. n. 270/2004, appartenente alla classe L39: Servizio Sociale, Laurea specialistica, di cui all’ordinamento del D.M. n. 509/1999, appartenente alla classe 57/S: Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Laurea magistrale, di cui all’ordinamento del D.M. n. 270/2004, appartenente alla classe LM/87: Servizio sociale e politiche sociali, Diploma di Laurea, di cui all’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/1999,

in Servizio Sociale, Diploma universitario in Servizio sociale, di cui all’art. 2 della Legge n. 341/1990, Diploma di Assistente sociale, abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987. Inoltre, occorre l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (sezione A – Sezione degli Assistenti Sociali Specialisti, ovvero in sezione B – Sezione degli Assistenti Sociali); possesso di patente di guida, in corso di validità, categoria B.

La domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro le ore 23.59 del 7 agosto 2024, attraverso il portale InPa con le modalità indicate nel bando.

