Stipendio personale ATA, nel cedolino di luglio aumenti e arretrati posizioni economiche

Nel cedolino ordinario di luglio, oltre agli importi per il mese corrente, sono pagati anche gli arretrati di maggio e giugno

Sin dall’inizio del mese di luglio, NoiPA ha applicato sul cedolino mensile del personale ATA gli importi degli incrementi legati al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, sottoscritto lo scorso 18 gennaio 2024.

Incrementi aggiuntivi per il personale ATA

“Le posizioni economiche per il personale ATA sono incrementi retributivi aggiuntivi, attribuiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per la valorizzazione professionale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il CCNL 2019-2021, cambia il sistema di classificazione professionale e vengono rivalutati gli importi delle posizioni economiche” spiega NoiPA.

In applicazione del nuovo sistema di classificazione, che decorre dal 1° maggio 2024, nel cedolino ordinario di luglio, oltre agli importi per il mese corrente, sono pagati anche gli arretrati maturati per le mensilità di maggio e giugno.

Gli aumenti delle posizioni economiche

Gli aumenti (lordo dipendente) delle posizioni economiche: