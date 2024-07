Graduatorie 24 mesi ATA, domande collaboratori PNRR e Agenda Sud: tutte le info

Diversi i modelli a disposizione

Fino al 17 luglio i collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud, che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA hanno la possibilità di inviare l’istanza in modalità cartacea. Le domande, con nota dell’11 luglio, sono state riaperte. La procedura prevede l’utilizzo di una domanda cartacea (modello B1), insieme ad altri allegati come il modello H (priorità nella scelta della sede), il modello F (rinuncia all’eventuale stipula di contratti a tempo determinato) e l’allegato G (scelta 30 scuole).

Graduatorie 24 mesi ATA, i modelli a disposizione

Graduatorie 24 mesi ATA, come presentare domanda

La domanda si può presentare tramite PEC, raccomandata A/R o cartacea con consegna a mano. L’invio dovrà essere effettuato presso l’Ufficio scolastico territoriale competente.

