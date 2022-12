Controlli dei carabinieri a Gela: un 15enne in giro con un taser, altre due persone armate di bastone

Un 32enne in permesso premio dal carcere è stato invece sorpreso alla guida di un'auto con patente falsa e diverse carte di credito intestate ad altre persone

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione decisa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli dei carabinieri del reparto Territoriale di Gela, supportati da militari della Compagnia d’intervento operativo del 12° Reggimento mobile ‘Sicilia’, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo sul territorio. Nel corso dei servizi sono stati controllati 175 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della strada, ritirate 2 carte di circolazione, identificate 216 persone. Sette le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish, 2 bastoni e un taser.

Cinque le persone denunciate: un 37enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 54 centimetri e di 3 grammi di hashish; un 15enne con una pistola elettrica (taser) e 0,5 grammi di hashish; un 32enne in permesso premio dal carcere sorpreso alla guida di un’auto con patente falsa e diverse carte di credito intestate ad altre persone. Denunciati anche un 40enne agli arresti domiciliari per violazione delle prescrizioni imposte; e un 72enne trovato con un bastone in legno lungo 50 centimetri.