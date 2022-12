Droga, evasione e abusivismo: polizia in azione a San Giovanni Galermo, sequestri e sanzioni

Ecco il bilancio delle ultime operazioni della polizia a San Giovanni Galermo (Catania).

Continuano i controlli per la prevenzione dei reati di spaccio e utilizzo di armi del personale del commissariato di Polizia di Stato di Nesima, che nelle scorse ore ha arrestato un pluripregiudicato e posto sotto sequestro della droga in zona via Capo Passero (San Giovanni Galermo).

Ecco il bilancio delle operazioni di ieri notte, che seguono altri controlli avvenuti negli scorsi giorni sempre nella zona di San Giovanni Galermo (Catania).

Spaccio ed evasione: sequestri di droga a San Giovanni Galermo

La scorsa notte un pluripregiudicato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato per i reati di evasione e possesso di droga del tipo crack, marijuana e cocaina ai fini di spaccio. Il pusher esercitava la propria attività sulla pubblica via ed è stato trovato in possesso anche di una ricetrasmittente.

Gli operatori hanno posto sotto sequestro anche 109 involucri di droga e la somma di 380 euro. Successivamente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno condotto il pregiudicato nel carcere di Piazza Lanza.

Assieme all’unità cinofila antidroga dell’U.P.G.S.P., gli agenti hanno eseguito 2 sequestri penali a carico di ignoti, uno tra le macerie riposte sulla pubblica via e l’altro nel vano ascensore gli operatori hanno trovato 3 pistole revolver, 58 munizioni, ricetrasmittenti, 3 bilancini, denaro e 700 grammi di marijuana e cocaina.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per effettuare i previsti rilievi.

Altre attività

Nel corso delle operazioni di polizia gli agenti hanno contestato anche 2 articoli 75 del D.P.R. 309/90 per uso personale di droga ed eseguito altri 3 sequestri penali a carico di ignoti di cocaina, marijuana e hashish e materiale per il confezionamento negli spazi condominiali di diversi stabilimenti in via Ustica.

Infine, è stato attuato un controllo in due attività commerciali abusive, un gommista e un’autorimessa, il cui titolare è stato indagato per vari reati tra cui gestione illegale di rifiuti speciali, mancata messa in sicurezza dei veicoli fuori uso provocando inquinamento ambientale e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sul posto è intervenuto anche personale CITES dei carabinieri. che ha indagato il titolare per mancata denuncia di esemplari di specie protetta, in particolare 4 tartarughe. Contestate anche le previste sanzioni amministrative per la mancanza delle 2 SCIA relative alle suindicate attività abusive.