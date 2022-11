Controlli in via Capo Passero, minorenne e pusher scoperto dalla polizia

Minorenne, appartenente a una famiglia con reddito di cittadinanza e pusher: l'intervento della polizia del commissariato di Nesima (Catania)

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli volti a contrastare l’uso e lo spaccio di droga in via Capo Passero, luogo ad alta densità criminale a San Giovanni Galermo (Catania), dove anche soggetti d’età minore sono dediti ad attività illegali.

Ecco il bilancio delle ultime attività.

Catania, controlli in via Capo Passero: i provvedimenti

Nel corso delle operazioni condotte dal commissariato di Nesima, un minore che ha interrotto l’istruzione obbligatoria e appartiene a un nucleo familiare che percepisce il sussidio statale del reddito di cittadinanza, è stato sorpreso con una busta contenente 41 involucri con all’interno marjuana, 185 euro di vario taglio e una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere verosimilmente avvisato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Tutto è sotto sequestro penale.

Il minore, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga. Una volta bloccato, su disposizione della locale Procura della Repubblica dei minori, è stato condotto al centro di prima accoglienza per i minorenni di via Franchetti.

Inoltre, è stato contestato un articolo 75 del D.P.R. 309/90 per uso di cocaina. All’assuntore/conducente del veicolo è stata ritirata la patente di guida.

