Coppia di fidanzati accoltellata, 28enne in gravi condizioni: indagini in corso

Mistero a Caltanissetta dove una coppia di fidanzati è stata accoltellata. Un 28enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Una coppia di giovani, 28 anni lui e 23 anni lei, è giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta presentando delle ferite da armi da taglio, apparentemente causate da delle coltellate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due fidanzati sarebbero stati soccorsi inizialmente in contrada Badia, a Caltanissetta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono presentati anche gli agenti di Polizia e della Scientifica.

Le indagini

Per il 28enne, il più grave tra i due, si è rivenuto necessario il ricovero nel nosocomio e un intervento chirurgico. Non è ancora chiaro chi possa aver inferto i colpi ai due giovani, così come le motivazioni che avrebbero portato alla potenziale aggressione.

Sono attualmente in corso le indagini da parte della squadra mobile, a momento a carico di ignoti, per il reato di tentato omicidio.

Foto di repertorio