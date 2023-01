Corte dei Conti, il presidente regionale Pilato ospite al forum del Quotidiano di Sicilia

Il direttore del QdS, Carlo Alberto Tregua, ha intervistato il presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Salvatore Pilato. Ecco i temi affrontati nel forum

È venuto a trovarci nella sede palermitana del Quotidiano di Sicilia, Salvatore Pilato, presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in cui è stato intervistato dal direttore Carlo Alberto Tregua.

I temi affrontati nel forum del Quotidiano di Sicilia

Si è parlato del rapporto tra la Corte dei Conti e gli enti locali, oltre che delle attività di controllo che questo particolare ente normalmente svolge.

La Corte dei Conti, infatti, vuole collaborare con le altre istituzioni per risolvere i problemi di natura economico-finanziaria della regione e non vuole contrapporsi ad essa.

Il presidente, ad esempio, ha fatto notare che gli standard legislativi internazionali sconsigliano l’uso della legislazione di emergenza per risolvere i problemi economici del territorio, perché non combattono la corruzione, ma in Italia si fa esattamente il contrario.

L’intervista completa potrà essere letta nel prossimi giorni sul cartaceo.

Guarda la diretta Facebook, realizzata durante l’intervista del direttore Carlo Alberto Tregua e il presidente Salvatore Pilato.

Sonia Sabatino