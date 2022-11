Cosenza-Palermo, trauma contusivo per Stulac: Buttaro ancora out

Sul campo di allenamento di Boccadifalco i difensori Devetak e Nedelcearu e l'attaccante Di Mariano hanno lavorato regolarmente con il gruppo

Si avvicina la trasferta di Cosenza per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero prosegono la preparazione in vista della gara in terra calabrese. Pigliacelli e compagni sono reduci dalle due vittorie consecutive (a Modena e in casa ai danni del Parma) e puntano decisamente al tris per lasciare definitivamente alle spalle il periodo di crisi di risultati.

Oggi pomeriggio, sul campo di allenamento di Boccadifalco i difensori Devetak e Nedelcearu e l’attaccante Di Mariano hanno lavorato regolarmente con il gruppo.

Il centrocampista Stulac ha concluso la seduta prima del resto della squadra in seguito ad un trauma contusivo. Lavoro differenziato programmato, invece, per Pierozzi. Ancora assente Buttaro, a causa di una gastroenterite virale.