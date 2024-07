Costa Crociere lavora con noi, nuove offerte e requisiti

Diversi settori in cui è possibile inserirsi

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un settore dinamico e internazionale, il marchio Costa Crociere mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Costa Crociere, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito le posizioni aperte per il personale di bordo sono molte e varie, e riguardano i seguenti settori: animazione, ristorazione, bar, cucina, pasticceria, panetteria, reception, pulizia, manutenzione, sicurezza, sanità, bellezza e benessere.

Costa Crociere i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare dipendono dalla posizione per cui ci si candida, ma in generale sono richiesti: diploma o laurea in ambito turistico o alberghiero, esperienza pregressa nel ruolo, ottima conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere, disponibilità a lavorare su turni e a viaggiare per lunghi periodi, flessibilità, dinamicità, spirito di squadra e orientamento al cliente.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a candidarsi possono farlo tramite questa pagina.

