Covid, Pregliasco: “Con ponte e scambi auguri più casi, anche di influenza”

Secondo l'ultimo monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute il virologo invita a tenere alta la guardia anche alla luce della crescita dei ricoveri

Il ponte dell’Immacolata e gli incontri sotto l’albero per lo scambio degli auguri in vista del Natale incideranno sull’andamento di Covid-19, così come dell’epidemia di influenza e di altri sindromi respiratorie. Prevede un aumento di casi il virologo Fabrizio Pregliasco che – nonostante un apparente plateau segnato dalla curva Covid secondo l’ultimo monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute – invita a tenere alta la guardia anche alla luce della crescita dei ricoveri.

“Questa libertà ce la siamo guadagnata con tutte le sofferenze che ha determinato la pandemia in termini di chiusure e altre misure anti-contagio, e con l’adesione alla vaccinazione da parte della stragrande maggioranza degli italiani – premette all’Adnkronos Salute il docente di Igiene all’Università Statale di Milano – Questa voglia di stare insieme ci sta – riconosce l’esperto – perché sicuramente la pandemia, oltre ai dati sanitari, oltre alle tristezze economiche, ha anche creato notevoli problemi psicologici. Ma ricordiamoci che Covid resta con noi e che influenza e virus respiratori crescono, quindi in ogni piccolo gesto quotidiano è importante sapere che i nostri comportamenti possono determinare effetti negativi soprattutto sulle persone più fragili”.

“Per questo l’invito è a mantenere attenzione a tutto quello che abbiamo imparato con Covid, precauzioni da continuare ad adottare nelle condizioni che lo richiedano – ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano – pur senza lo stress e le agitazioni di un tempo, ma con la consapevolezza che i baci, gli abbracci, le feste e i viaggi rappresentano da sempre un elemento di rischio contagio. Era così per l’influenza e lo è ancora, come pure per Covid”.