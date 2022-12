Covid, sindacati a Schifani: “3mila tra tecnici e amministrativi a rischio, subito proroga”

"Ci sono famiglie che trascorrono le festività senza garanzie per il futuro". Lo denunciano i segretari Andrea Gattuso (Nidil Cgil), Giuseppe Cusimano (Felsa Cisl) e Danilo Borrelli (Uil Temp Sicilia)

“Mancano tre giorni alla scadenza del contratto dei circa tremila tecnici e amministrativi, più di 700 solo a Palermo. E ancora la delibera per la mini proroga non è stata firmata. Siamo alle solite, la politica si riduce sempre all’ultimo minuto, mentre dall’altra parte ci sono famiglie che trascorrono le festività senza garanzie per il futuro”. Lo denunciano i segretari Andrea Gattuso (Nidil Cgil), Giuseppe Cusimano (Felsa Cisl) e Danilo Borrelli (Uil Temp Sicilia), che aggiungono: “I Co.co.co sono impiegati presso le strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto i servizi volti a contrastare questa emergenza”.

“Abbiamo chiesto più volte un incontro al governo regionale e, lo facciamo di nuovo oggi, al presidente Renato Schifani, sensibile a questa emergenza – concludono i sindacalisti -. Chiediamo il rinnovo dei contratti per questi lavoratori visto che l’emergenza Covid non è mai finita e subito un incontro per valorizzare queste professionalità che, in un momento così difficile per il Paese, hanno reso un servizio essenziale per i cittadini”.