Casa trasformata in covo della droga e marijuana nel sacchetto: sequestro e arresto

Una donna arrestata e il sequestro di un quantitativo ingente di droga: ecco il bilancio del controllo a Carini, in provincia di Palermo.

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha effettuato un rilevante sequestro di stupefacenti e arrestato una donna, residente a Carini, che aveva trasformato un appartamento in un vero e proprio “covo” della droga.

Il blitz dei poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza Partinico è avvenuto in un appartamento, apparentemente disabitato, proprio a Carini.

Covo della droga a Carini, un arresto e un maxi sequestro

È stato il colpo d’occhio dei poliziotti impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio a sviluppare gli esiti di un normale controllo di polizia fino a dar vita a una vera e propria operazione di polizia giudiziaria. Gli agenti hanno notato l’imbarazzo di una donna, da poco fuoriuscita da un edificio, con in mano un sacchetto di stoffa. Ai poliziotti quell’atteggiamento guardingo è sembrato eccessivo. Poi la donna ha lanciato sotto un’auto il sacchetto.

Così un approfondito controllo ha consentito di conoscere la sorprendente natura di ciò che nel sacchetto era contenuto: 170 grammi di marijuana. Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione limitrofa, nella disponibilità della donna, dove è stata trovata altra droga.

Nello specifico, gli agenti hanno individuato: 2 pezzi di hashish del peso complessivo di 170 grammi, 236 dosi di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 354 grammi, 266 grammi di marijuana all’interno di vasi di vetro, due bilancini di precisione, taglierini intrisi di hashish e sacchetti per il confezionamento. La donna è stata arrestata, la droga sequestrata d indagini sono in corso per delineare i contorni della vicenda.

Giova precisare che la donna è, allo stato, indiziata in merito ai delitti contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.