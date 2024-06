Siccità in Sicilia, Tamajo: “priorità sostegno ad agricoltori, al lavoro per soluzioni”

"La siccità non deve mettere a rischio il loro lavoro e il nostro territorio - ha aggiunto -. Continuerò a monitorare attentamente la situazione".

“Esprimo la piena solidarietà agli agricoltori e a tutta la popolazione di Agrigento e provincia, duramente colpiti dalla siccità che sta affliggendo il nostro territorio. L’assessorato all’Energia sta lavorando costantemente per cercare di arginare questo grave problema. Sono in corso misurazioni accurate del livello dell’acqua delle dighe e operazioni di rifocillamento per garantire un approvvigionamento idrico adeguato”. A dirlo è l’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, spiegando che “la nostra priorità è proteggere le risorse agricole e sostenere gli agricoltori, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia locale”.

Siccità, gli agricoltori vanno aiutati

“La siccità non deve mettere a rischio il loro lavoro e il nostro territorio – ha aggiunto -. Continuerò a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare interventi tempestivi e efficaci. La nostra comunità merita un impegno concreto per superare questa difficile sfida e garantire un futuro prospero e sostenibile”.