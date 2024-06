Agrigento, trovato cadavere tra le sterpaglie vicino il giardino botanico

I carabinieri della Radiomobile sono subito intervenuti sul posto così come il pm Gaspare Bentivegna. A chiamare le forze dell'ordine un cittadino che ha sentito degli strani odori mentre passeggiava.

Macabra scoperta quest’oggi nei pressi del giardino botanico di Agrigento. Il corpo di un uomo – in avanzato stato di decomposizione e per questo non ancora identificato – è stato trovato tra le sterpaglie, oltre il guardrail della strada, nel quartiere di Bonamorone, in via Gramsci.

L’intervento dei carabinieri e l’identità dell’uomo

I carabinieri della Radiomobile sono subito intervenuti sul posto, così come il pm Gaspare Bentivegna. A chiamare le forze dell’ordine un cittadino che ha sentito degli strani odori mentre passeggiava e si è poi accorto della presenza del cadavere. Non ci sono conferme, ma sembrerebbe che il corpo possa essere quello di un algerino sessantanovenne scomparso quasi un mese fa.