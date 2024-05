Agrigento, incidente auto-scooter a Raffadali: ferito un 15enne

Il giovane ha riportato traumi sparsi, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Un incidente stradale si è verificato a Raffadali, in provincia di Agrigento. A scontrarsi, per cause in corso d’accertamento, un’auto e uno scooter.

L’incidente si è verificato, ieri sera, in via A18, a Raffadali. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un quindicenne del posto.

La dinamica dell’incidente a Raffadali

I passanti, dopo aver visto la scena, hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito il minorenne all’ospedale di Agrigento. Il giovane è stato preso in cura dai medici. Ha riportato traumi sparsi, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.