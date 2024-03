Morto 64enne all’ospedale di Agrigento: medico indagato per omicidio colposo

Nel pomeriggio di domani, lunedì 25 marzo, è stata disposta l'autopsia dell'uomo

Lo scorso 16 marzo, un 64enne originario di Campobello di Licata è morto all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una settimana più tardi, la procura agrigentina ha aperto un’inchiesta per risalire alle cause della morte dell’uomo. In questo senso, dopo la denuncia della moglie, a finire sul registro degli indagati è stato un medico: l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

Agrigento, muore 64enne in ospedale: presto l’autopsia

Nel pomeriggio di domani, lunedì 25 marzo, è stata disposta l’autopsia dell’uomo. Affetto da leucemia mieloide cronica, la moglie – dopo la morte del marito di 64 anni – aveva denunciato l’accaduto. Nello specifico, la donna aveva segnalato delle gravi mancanze (e alcuni strumenti posizionati male) che si sarebbero verificate durante il ricovero dell’uomo nell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

In questo senso, è stata aperta un’inchiesta e un medico è finito iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo. Indagini in corso da parte della Procura di Agrigento e attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore.