Asp Agrigento, concorso per 3 posti di Assistente Amministrativo: ecco chi può partecipare

L'Asp di Agrigento rende noto un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di Assistente Amministrativo.

L’Asp di Agrigento rende noto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti. È riservato esclusivamente alle categorie dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 e alle categorie protette di cui all’art. l, comma 2, della Legge n. 407/98 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), come integrata dalla legge n. 244/2007 e alle categorie protette equiparate per legge.

Data di scadenza e altre informazioni

L’inizio dell’accettazione delle domande è fissato a oggi, 23 marzo. La scadenza è in programma il 22 aprile 2024 alle 23:59. Le richieste devono essere inviate, pena esclusione, tramite il seguente portale (CLICCA QUI). Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito web dell’Asp nella sezione concorsi.

Eventuali richieste di informazioni inerenti ad aspetti tecnici e di compilazione di domanda vanno inoltrate esclusivamente tramite la sezione “RICHIEDI ASSISTENZA” del portale ISON. Non potranno essere soddisfate richieste di assistenza nei due giorni antecedenti la scadenza del concorso.