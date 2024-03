Scoperta sconvolgente in casa disabitata di Favara, trovati resti umani: scattano le indagini

Si indaga per scoprire se i resti appartengano alla giovane Gessica Lattuca, scomparsa a Favara nel 2018.

Giallo a Favara, dove nelle scorse ore sono stati ritrovati dei resti umani in via Luigi La Porta, nel quartiere “Giateddra”.

Sono in corso gli accertamenti. Si pensa possano appartenere alla 27enne Gessica Lattuca, scomparsa nel nulla nel 2018, ma al momento non c’è alcuna conferma e si attende l’esito delle indagini.

Favara, giallo sui resti umani trovati

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni operai avrebbero notato i resti all’interno di una casa disabitata – al primo piano di una palazzina – dove stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno avviato – nel massimo riserbo – le indagini e disposto il sequestro della casa dove è avvenuto il ritrovamento. La Procura della Repubblica locale ha aperto un fascicolo.

La storia di Gessica Lattuca

Non si sa a chi appartengano i resti umani ritrovati in via Luigi La Porta a Favara: per scoprirlo sarà fondamentale l’analisi di quanto scoperto nell’abitazione posta sotto sequestro. Tuttavia, c’è un dettaglio che non può non venire in mente: il luogo del ritrovamento si troverebbe a pochi metri da quello dell’ultimo avvistamento di Gessica Lattuca, madre di 4 figli svanita nel nulla nell’agosto del 2018.

Negli scorsi mesi è morto il fratello della giovane, Vincenzo Lattuca, presumibilmente per overdose. Il 43enne era stato iscritto pochi giorni prima nel registro degli indagati nell’ambito del caso della sparizione della sorella. L’accusa era di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti.

Foto e video di Irene Milisenda