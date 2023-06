Gessica Lattuca, morto improvvisamente il fratello Vincenzo: era indagato per omicidio

Morto all'improvviso Vincenzo Lattuca, fratello della 28enne Gessica Lattuca scomparsa nel 2018. Inutili i soccorsi.

Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello della 27enne Gessica Lattuca scomparsa il 12 agosto del 2018 a Favara, è morto improvvisamente nelle scorse ore. L’uomo, in base alle prime informazioni, si sarebbe sentito male nella serata di ieri, 20 giugno.

In seguito, sarebbe stato portato in ospedale dai sanitari del 118 che si erano occupati dei soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento dell’ambulanza, per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare.

Vincenzo Lattuca, overdose alla base della morte?

Secondo l’AdnKronos, a causare il malore che ha strappato l’uomo alla vita sarebbe stata una overdose di droga. La Procura di Agrigento avrebbe già disposto l’autopsia sul cadavere e avrebbe aperto un’inchiesta.

Il fascicolo riguarda spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti.

Vincenzo Lattuca, il presunto coinvolgimento nella scomparsa della sorella

Il 43enne era stato iscritto pochi giorni fa nel registro degli indagati nell’ambito del caso della sparizione di Gessica, con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti.

La decisione, sulla base dei risultati delle indagini, era stata presa dal procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, e dalla pubblico ministero Paola Vetro. La giovane, al momento della scomparsa 28enne e madre di quattro figli, non è stata più ritrovata.

Foto di repertorio