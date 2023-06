Gessica Lattuga, svolta nel caso: fratello indagato per omicidio

Esclusa la pista relativa al compagno della donna, i sospetti si concentrano sul fratello Vincenzo.

Il caso della scomparsa di Gessica Lattuca, scomparsa il 12 agosto del 2018 a Favara, arriva a una svolta: è stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti, il fratello 43enne della donna, Vincenzo Lattuga.

A prendere la decisione, sulla base dei risultati delle indagini, sono stati il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella e la pm Paola Vetro.

Gessica Lattuca, il fratello indagato per omicidio e occultamento di cadavere

La giovane, allora 28enne e madre di quattro figli, è scomparsa il 12 agosto del 2018 a Favara, in provincia di Agrigento. Da allora, della ragazza non si è più saputo nulla. Diverse le ipotesi avanzate negli anni dagli inquirenti. La nuova pista privilegiata escluderebbe il coinvolgimento del compagno della donna, Filippo Russotto, prediligendo quella di una lite culminata per omicidio.

Si ipotizza il possibile coinvolgimento di complici, al momento ignoti. Il fratello 43enne della donna ha dei precedenti per droga: in particolare, è stato tra gli indagati dell’inchiesta Mosaico su un vasto traffico di droga e armi tra la città di Favara e il Belgio. Al momento, l’indagato nega le accuse. Proseguono le indagini dei carabinieri e della Squadra Mobile, così come la ricerca della verità su quanto accaduto a Gessica.

Foto dai social