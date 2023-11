Catania-Lucarelli, ci siamo: l’allenatore pubblica una foto sul traghetto, firma imminente

Fatta per l'arrivo di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania. Un indizio social dell'ex tecnico della Ternana fa sognare i tifosi.

Cristiano Lucarelli e il Catania, la firma sul contratto è ormai imminente. L’ex allenatore della Ternana – con la quale ha rescisso il legame lavorativo nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre – ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre si trova a bordo di un traghetto, apparentemente sullo Stretto di Messina. “Chissà…”, è la didascalia che accompagna la foto del tecnico.

Lucarelli sulla panchina etnea fino al 2026

Un indizio inequivocabile del suo avvicinamento verso Catania e, di conseguenza, sulla panchina rossazzurra. Lucarelli arriverà quindi in città entro il pomeriggio odierno e, con molta probabilità, firmerà il contratto che lo legherà sulla panchina del Catania fino al 2026.

Va verso la conclusione quindi la lunga telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di sostenitori etnei dopo l’esonero dell’ex allenatore Luca Tabbiani e i vari “casting” effettuati dal club catanese per trovare l’uomo adatto per condurre la formazione fino al termine della stagione, sperando in un immediato cambiamento di rotta.

Al momento il Catania del presidente Ross Pelligra ha disatteso le attese di inizio campionato, con un deludente tredicesimo posto in Serie C e ben sei sconfitte rimediate nelle tredici gare fino a oggi disputate. Troppo poco per una piazza che in estate sognava già l’immediato ritorno in Serie B.

