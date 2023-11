Catania, Lucarelli a un passo: ecco cosa manca per il ritorno

Lucarelli ter. Il Catania, dopo quasi una settimana di riflessioni e colloqui, avrebbe individuato il successore di Tabbiani sulla panchina.

Lucarelli ter. Il Catania, dopo quasi una settimana di riflessioni e colloqui, avrebbe individuato il successore di Luca Tabbiani sulla panchina dei rossazzurri. Si tratta di Cristiano Lucarelli, già tecnico degli etnei nelle stagioni 2017/18 e 2019/20. L’allenatore livornese, che deve liberarsi dalla Ternana (società con la quale ha un contratto in essere per un’altra stagione e mezza), è ad un passo dal trovare l’accordo con Vincenzo Grella: sembra ormai solo questione di dettagli.

Da Terni a Catania

Il Catania in questa settimana e nelle precedenti aveva sondato diversi profili e parlato con alcuni allenatori – da Silvio Baldini a Rolando Maran – ma l’esonero di Cristiano Lucarelli, avvenuto lunedì dopo la sconfitta della Ternana con il Venezia (la terza consecutiva per i rossoverdi, che sono ultimi in classifica in Serie B) pare aver cambiato il quadro. Lucarelli che, grazie ad una norma applicata dalla Lega Serie B può allenare un’altra squadra già in questa stagione, è balzato rapidamente in cima alla lista di gradimento di Vincenzo Grella e Mark Bresciano. Dopo i primi contatti, avvenuti lunedì, il primo colloquio vero e proprio si è registrato martedì: il tecnico ha subito dato la sua disponibilità a tornare a Catania, ma è servito trovare una formula che soddisfacesse ambo le parti.

Lucarelli fino al 2026?

Accordo raggiunto sull’ingaggio – che sarà sostanzioso, anche se inferiore a quello percepito alla Ternana – la questione si era spostata sulla durata del contratto. Se il Catania proponeva un accordo per una stagione e mezzo (fino al 30 giugno 2025) con clausola di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie B, tale clausola era ritenuta troppo restrittiva dall’ex tecnico di Livorno e Messina, che chiedeva invece un’intesa “piena” sino al 30 giugno 2026. Le parti nelle ultime ore sembrano essersi avvicinate, tanto è vero che nelle prossime ore potrebbe giungere la fumata bianca. Lucarelli, prima di firmare per il Catania, dovrà sciogliere il suo contratto con la Ternana.

L’uomo giusto per il rilancio?

Se domani a Cerignola in panchina siederà Michele Zeoli, la gara contro la Turris di sabato prossimo potrebbe segnare il nuovo debutto di Lucarelli sulla panchina rossazzurra. Un epilogo clamoroso e certo inaspettato in avvio di torneo, tenuto conto che il Catania è da sei giorni senza allenatore. Da capire chi potrebbe seguire il tecnico ai piedi dell’Etna – si parla di Richard Vanigli, già suo allenatore in seconda in rossazzurro – ma Lucarelli è carico e consapevole di addentrarsi in una situazione decisamente complicata. Il tecnico livornese con Catania ha un conto in sospeso: nelle prossime ore sapremo con certezza se avrà una nuova opportunità per saldarlo.

Simone Vicino