Catania, ufficiale l’esonero di Luca Tabbiani

Luca Tabbiani non è più l’allenatore del Catania.

La sconfitta di Potenza, con i rossazzurri impalpabili ancora una volta e k.o per 1-0, è costata carissima all’allenatore ligure, ufficialmente esonerato dopo la disfatta in Basilicata.

15 punti in appena 12 gare, parte destra della classifica ed un rendimento mai continuo e segnato da un’altalena costante: troppo poco per il blasone e le aspettative del club etneo.

Maran in lizza per sostituire Tabbiani

Partito il toto nome per il sostituto: tra i candidati, spicca il nome di Rolando Maran.

La squadra, attesa già mercoledì dall’impegno in Coppa Italia contro il Picerno, è stata intanto momentaneamente affidata a Michele Zeoli, allenatore dell’Under 19.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024.

