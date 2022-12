Cristiano Ronaldo vola a Dubai: entro fine anno la decisione sull’Al-Nassr

Dopo il no del Real Madrid al suo ritorno, Cristiano Ronaldo è volato a Dubai: CR7 dovrà decidere se accettare o meno l'Al-Nassr

Archiviata le deludente avventura in Qatar con il suo Portogallo, per Cristiano Ronaldo adesso è tempo di riflettere sul proprio futuro.

Il fuoriclasse di Madeira, infatti, nelle scorse ore è volato a Dubai, dove trascorrerà le festività natalizie insieme alla sua famiglia.

No del Real al ritorno, resta la maxi offerta dell’Al-Nassr

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Marca”, CR7 avrebbe cullato per diverso tempo il sogno di tornare al Real Madrid, ricevendo però in cambio un secco no dal presidente Florentino Perez, che ha solo messo a disposizione per l’ex Juventus la struttura di Valdebebas per i primi allenamenti post Mondiale.

Per Ronaldo, a questo punto, resta sul tavolo soltanto la maxi offerta da 250 milioni di euro netti l’anno per due stagioni avanzatagli dall’Al-Nassr.

Stando alle ultime indiscrezioni, Cristiano deciderà se coprirsi d’oro e sbarcare nel campionato saudita entro la fine del 2022.