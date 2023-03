Cristina Scuccia torna a Verissimo e canta nuovo brano: “Ho voluto rimettermi in gioco”

"Non mi accontento mai, sono sempre alla ricerca di me stessa", ha detto la siciliana

Cristina Scuccia canta a Verissimo il suo nuovo brano “La felicità è una direzione”. La 34enne siciliana racconta il suo ritorno alla musica, dopo la difficile decisione di rinunciare all’abito da suora, con cui era diventata famosa come Suor Cristina.

L’ex suora: “Sono sempre alla ricerca di me stessa”

“Ho voluto rimettermi in gioco. Ho pensato: Non bisogna mai smettere di sognare”, afferma la cantante. E spiega: “Non ho mai abbandonato del tutto la musica in questi anni, ma oggi torno a cantare davanti a un pubblico e sono molto emozionata”. Parlando del suo brano: “Mi rispecchia perché io non sono mai pienamente felice. Non mi accontento mai, sono sempre alla ricerca di me stessa”.