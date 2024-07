Croce rossa nissena, un impegno costante per sostenere i più vulnerabili

Le parole di Sonia Bognanni, da poco eletta come neo presidente della Croce rossa nissena: “L’azione che vogliamo svolgere insieme ai volontari è quella di dare voce a chi non ne ha”

CALTANISSETTA – È Sonia Bognanni la nuova presidente del Comitato nisseno della Croce rossa italiana.

Eletta lo scorso 19 maggio dal consiglio direttivo, Bognanni ha raccolto il testimone da Nicolò Piave, non più ricandidabile dopo otto anni di mandato. Una candidatura sostenuta dagli stessi volontari del comitato nisseno e dai comitati che fanno riferimento alla sede di Caltanissetta che hanno raccolta delle firme (circa 250) per caldeggiare la sua presidenza.

Un’elezione con partecipazione che ha sfiorato il 70% degli aventi diritto al voto, poco più di 400 sul territorio del comitato, nonostante ci fosse un’unica lista, a dimostrazione della grande stima nei confronti dell’attuale nuova presidente suffragata con 291 voti.

Sonia Bognanni, una vita dedicata al volontariato

Una vita dedicata al volontariato, Sonia Bognanni è entrata a far parte della famiglia della Croce rossa nel 2012 e ha svolto negli anni l’incarico di ispettrice del corpo delle infermiere volontarie, istruttore di diritto internazionale umanitario e istruttore specializzata in principi e valore, istruttore di primo soccorso; tra gli altri incarichi, poi, è anche un monitore della Croce rossa.

Un programma semplice vicino a volontari, un percorso di continuità rispetto al consiglio direttivo precedente sull’andamento generale ma con uno sguardo all’innovazione ed al miglioramento. “L’intento è quello di mantenere – ha affermato la neo presidente Sonia Bognanni – un comitato a favore dei vulnerabili. L’azione che svolgiamo in qualità della mission della Croce rossa, basata sui sette principi fondamentali, è quella di dare voce a chi non ne ha”.

“Bisogna – ha aggiunto – cogliere il messaggio chiaro dei volontari nisseni, la Croce rossa italiana di Caltanissetta deve proseguire il suo percorso, il consiglio direttivo entrante deve aggiungere nuovi e importanti stimoli ai volontari, vera e unica linfa vitale per le attività, in un comitato, che per scelta, non ha alcun dipendente ma basa la sua azione esclusivamente sui volontari, sui volontari del Servizio civile, e sulla progettazione in ambito sociale”.

Eletti anche i consiglieri del comitato: Marco Lacagnina con 190 voti di preferenze e le due new entry Sylvia Genduso, con 189 voti, Vincenzo Mirto, con 182 voti, e il consigliere rappresentante dei giovani Giuseppe Cumia, con 91, ma la cui base elettorale è ridotta solo ai giovani, che sono 178.

Primo impegno istituzionale della nuova presidente lo scorso 23 maggio a Palermo con l’inaugurazione del comitato regionale della Cri Sicilia che ha visto la proclamazione ufficiale dei presidenti di Croce rossa e la loro prima assemblea regionale.

“Primo obiettivo – ha concluso Sonia Bognanni – è di convocare il primo consiglio direttivo e procedere alla nomina della vicepresidenza, dei referenti territoriali, dei delegati e ricostituire l’organigramma della Croce rossa nissena senza sconvolgere la situazione passata, ma dando quell’innovazione un pò al femminile che può dare quello sprint in più”.