La Croce rossa nissena illustra il bilancio annuale

Un 2023 intenso con molti volontari a lavoro e un incremento delle attività e degli iscritti. Approvato anche il bilancio di previsione 2025 e presentata la carta dei servizi del 2024: il 19 maggio le elezioni

CALTANISSETTA – Tempo di bilanci per il comitato nisseno della Croce rossa riunitosi nei giorni scorsi per approvare il consuntivo 2023.

Croce rossa Caltanissetta, tanti volontari a lavoro

Un anno intenso che ha visto tanti volontari a lavoro, con un incremento dei servizi e del numero degli iscritti. Attualmente il comitato di Caltanissetta che comprende anche i comuni di Serradifalco, Milena, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino, Bompensiere e Campofranco conta ben 505 iscritti.

Per l’occasione è stato approvato anche il bilancio di previsione 2025 e presentata la Carta dei servizi 2024. Ad illustrare ai soci del Comitato i risultati conseguiti e il bilancio certificato dal revisore dei Conti è stato il presidente Nicolò Piave.

Meritevole l’opera della volontaria Maria Beatrice Giambra, redattore della carta dei servizi 2024 e del Bilancio Sociale 2023. Un grande lavoro di gruppo con il presidente ed i collaboratori dell’obiettivo strategico innovazione, volontariato e formazione.

Croce rossa, circa 6000 soggetti assistiti nel 2023

“Siamo una squadra – afferma Nicolò Piave – che sta lavorando alacremente per sostenere i bisogni dei cittadini, encomiabile il lavoro nell’area dell’inclusione sociale con tutti i servizi sociali erogati, sportello di inclusione sociale, atelier sociale, unità mobile di assistenza ai fragili, sostegno scolastico, progetto breakfast, pronto spesa e pronto farmaco, contrasto alle solitudini involontarie, magazzino viveri e vestiario. I numeri presenti nel bilancio sociale parlano di circa 6000 soggetti assistiti nel 2023 nell’ambito del territorio del comitato di Caltanissetta, numeri veramente alti che dimostrano la presenza sul territorio”.

“Censiti – prosegue il presidente del Comitato – anche gli interventi in eccedenza 118 che sono risultati 164, le assistenze sanitarie sono state 297. Non da meno la collaborazione viva con l’Avis di Caltanissetta nella donazione del sangue, i risultati delle attività di emergenza e dei Soccorsi con mezzi e tecniche speciali fiore all’occhiello del comitato. Da non dimenticare le attività dei giovani nelle scuole con tantissimi Pcto attivati, corsi di primo soccorso, corsi per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico e corsi per lavoratori. Un incredibile e quanto mai apprezzato lavoro sul tutto l’ambito territoriale positivamente valutato dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni con le quali, giornalmente, si collabora in stretta sinergia”.

Il presidente Piave, a termine del suo mandato, ha altresì illustrato ai soci le attività svolte negli ultimi otto anni tutte con risultati positivi conseguiti. Le elezioni locali per il rinnovo del direttivo si svolgeranno il prossimo 19 maggio ma non vedranno la ricandidatura di Nicolò Piave per anni punto di riferimento del Comitato.