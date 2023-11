Crolla un palazzo abbandonato vicino una scuola

A Piscinola, in quel Napoli, è crollato un palazzo vicino una scuola. L'edificio si trova in via Ruggiero Moscati ed era abbandonato.

A Piscinola, in quel Napoli, è crollato un palazzo vicino una scuola. L’edificio si trova in via Ruggiero Moscati ed era abbandonato, disabitato da anni, e in passato oggetto di ulteriori cedimenti. Probabilmente il crollo è avvenuto per il maltempo delle ultime ore. Si stanno registrando anche forte raffiche di vento. L’immobile pare che sia in parte di proprietà pubblica.

L’operazione di messa in sicurezza

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto così come i tecnici della Protezione Civile del Comune di Napoli hanno transennato la zona interdetta. Sono giunti in loco pure operai di altri servizi pubblici. Non sono stati registrati feriti o ulteriori danneggiamenti.