Csm nomina Margherita Cassano nuova presidente Corte di Cassazione, prima volta per una donna

Cassano, attualmente presidente aggiunto, prende il posto di Pietro Curzio, che sta per andare in pensione

Margherita Cassano è la nuova presidente della Corte di Cassazione. L’ha nominata il plenum del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, votando all’unanimità la proposta della commissione per gli incarichi direttivi. E’ la prima volta di una donna alla guida della Suprema Corte. Cassano, attualmente presidente aggiunto, prende il posto di Pietro Curzio, che sta per andare in pensione.

Mattarella “Nomina Cassano a 60 anni da legge per donne in magistratura”

“Sappiamo tutti” che Margherita Cassano è “la prima donna chiamata a ricoprire questo ruolo così importante” di primo presidente della Corte di Cassazione, ma “questo aspetto non ha influito sulla sua nomina, ma desidero anch’io sottolinearlo, ricordando che cinque giorni fa ricorrevano 60 anni dall’entrata in vigore della legge che ha immesso le donne in magistratura. Ed è un’occasione importante per la Repubblica oltre che per l’ordine giudiziario”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al plenum del Csm.