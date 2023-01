Sono intervenuta sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, impegnate sulla strada provinciale 12 per l’esplosione di una cascina

Tragedia questa mattina in Piemonte. A Mondovì, in provincia di Cuneo dalle 10:20 quattro squadre di vigili del fuoco sono impegnate sulla strada provinciale 12 per l’esplosione di una cascina.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è stata rinvenuta una persona deceduta, in corso ancora le ricerche di eventuali dispersi.