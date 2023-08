Dalla tentata rapina in un negozio, alle minacce verso gli agenti: polizia in azione nel Siracusano

Gli agenti delle volanti a Siracusa in azione negli ultimi giorni: diversi gli interventi su tutto il territorio aretuseo

Continuano a Siracusa e provincia i controlli finalizzati alla lotta allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare, agenti del Commissariato “Ortigia”, nella mattinata di ieri, nel corso di un controllo nella nota piazza di spaccio siracusana di via Santi Amato, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 31 anni trovato in possesso di 3 dosi di crack.

Nell’ambito del servizio, sono state rinvenute e sequestrate a carico di ignoti, sempre in via Santi Amato, 7 dosi di crack, 1 dose di cocaina e 13 dosi di marijuana.

Avola, arrestato 21enne: aveva provato a rubare in un negozio armato di coltello

Una task force del Commissariato di P.S. di Avola impiegata in appositi servizi notturni volti al contrasto dei reati predatori, diretta dal Comm. C. D’Arrigo, ha arrestato in flagranza un soggetto di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di furto pluriaggravato e porto abusivo di armi poiché sorpreso mentre si introduceva, dopo aver divelto la porta posta sul retro, all’interno di un’attività commerciale sita in via Siracusa al fine di asportare il denaro riposto all’interno del registratore di cassa.

In particolare, i poliziotti notavano il giovane, conosciuto agli operatori per ben 13 recenti analoghi episodi per i quali è stato indagato, aggirarsi a bordo di una bicicletta in prossimità del retro dell’attività.

A seguito dell’appostamento, dopo pochi minuti il reo veniva visto uscire precipitosamente dal luogo del delitto a bordo della stessa bicicletta. Pertanto, i poliziotti lo inseguivano nelle vie cittadine e, con non poche difficoltà, riuscivano ad arrestarlo.

A seguito della perquisizione, inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lunghezza complessiva di 15 cm.

Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa Circondariale “Cavadonna” in attesa della convalida.

Siracusa, minaccia agenti in questura: denunciata 42enne

Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Questura di Siracusa hanno denunciato una donna di 42 anni per i reati di resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

La stessa si era presentata al corpo di guardia della Questura inveendo e minacciando il poliziotto del corpo di guardia e, per tali motivi, è stata allontanata, con non poche difficoltà, dai poliziotti intervenuti.

Ostacola requisizione di un pozzo a Pachino: denunciato 69enne



Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno denunciato un uomo di 69 anni per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Lo stesso ostacolava la requisizione di un pozzo, del quale è affittuario, da parte del Comune di Pachino per la fornitura del servizio idrico a Marzamemi.