La partita di basket e il malore fatale, la scuola ricorda Davide Licata: si indaga – VIDEO

Compagni di scuola e insegnanti piangono la scomparsa del 12enne, morto improvvisamente nella palestra dell'istituto scolastico "Guarino" di Favara.

Silenzio e tanto dolore a Favara (AG) per la scomparsa prematura di Davide Licata, 12 anni, morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” in via Capitano Basile. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio.

Disperata ma inutile la corsa in ospedale dove il giovane è stato dichiarato morto.

Morto mentre giocava a basket, chi era Davide Licata

Il 12enne frequentava la seconda media e questa mattina i compagni, accompagnati dai genitori, si sono riuniti in classe e hanno lasciato fiori e tante lettere sul banco di Davide.

“Una tragedia che ha colpito tutti noi e tutto il plesso scolastico. Una vita spezzata, le parole non riescono a raccontare compiutamente i sentimenti che proviamo in questi momenti terribili”, ha dichiarato commossa Gabriella Bruccoleri dirigente scolastico dell’IC Guarino di Favara.

Fanno eco le parole dell’insegnate di inglese, Marianna Mannina, che dice: “David, sempre con il sorriso, alunno eccezionale, pacato, si distingueva per tutte le attività che facevamo all’interno della classe e amava lo sport, ma al di là di questo Davide era sempre disponibile e creava rapporti bellissimi con tutti. Ha lasciato un ricordo indelebile”.

Sulla morte del dodicenne è stata aperta un’inchiesta da parte del procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, e della pm Giulia Sbocchia che, attraverso i carabinieri della locale tenenza, acquisiranno i certificati di idoneità all’attività agonistica del bambino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall’esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La salma del bambino si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

“Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”, aveva scritto in un post il primo cittadino Antonio Palumbo proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali.