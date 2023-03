Tragedia a scuola, bambino di 12 anni si accascia mentre gioca a basket e muore

Un dolore immenso per la comunità locale. Il sindaco: "Proclameremo il lutto cittadino in occasione dei funerali".

Un bambino di 12 anni di Favara è deceduto nella serata di ieri mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto scolastico Guarino.

Secondo una prima ricostruzione pare che il bambino avrebbe accusato un forte dolore alla testa e si sarebbe poi accasciato a terra.

Bambino morto a Favara, soccorsi inutili

Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare per il dodicenne che è arrivato in ospedale ed è stato dichiarato morto. Sul luogo anche i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno subito infornato la Procura della Repubblica sull’episodio.

Bambino morto a Favara, sarà disposta l’autopsia

“A nome dell’Amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto stasera, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola ‘Guarino’. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Nella giornata di domani predisporremo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo”. Questo il messaggio del sindaco Antonio Palumbo diffuso nella serata di ieri.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove sarà sottoposta ad autopsia.