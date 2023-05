Decreto Ponte, oggi il voto al Senato: corsa contro il tempo per la conversione in legge

In programma oggi al Senato il voto per l'approvazione del decreto Ponte. Salvini rilancia: "Sarà opera più grande al mondo".

Il decreto Ponte arriva in Senato. Alle ore 10 di oggi, mercoledì 24 maggio, è attesa la discussione a Palazzo Madama, con successiva votazione, del testo presentato dal Governo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, respinto voto pregiudiziali

Il decreto arriva al Senato una settimana dopo la votazione avvenuta alla Camera e che ha avuto esito favorevole a seguito della questione di fiducia che era stata posta dallo stesso esecutivo Meloni.

Sempre ieri, nell’Aula del Senato, è stato respinto con 49 “sì” e 99 “no” il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità che erano state presentate dalle opposizioni a firma De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni in merito al decreto Ponte. Il Parlamento ha tempo fino al 31 maggio per poter convertire il decreto in legge.

“fiducia al Senato? Io spero di no, spero che in Senato si possa discutere liberamente come abbiamo fatto ieri. Io cerco, regolamenti alla mano, di limitare il numero delle fiducie. Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica non solo per la Sicilia e la Calabria”, ha dichiarato il ministro per il Rapporto con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni del TG1.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarà opera più grande al mondo”

Secondo le previsioni del Governo, l’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina dovrebbe avvenire entro il 2024, così come sottolineato nei giorni scorsi da Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Sarà un’opera che vogliamo vedere con l’avvio dei lavori, con il coinvolgimento delle Regioni Sicilia e Calabria e degli Enti locali delle aree interessate, che dovrebbero vedere la luce nella prossima estate“, ha detto ha il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione della sua ultima visita in Sicilia.

“Sarà a campata unica, la più grande del mondo e sarà parte di un sistema, perché da solo non serve a niente e nessuno. Sarà un acceleratore economico e culturale di tutte le opere annesse e connesse. E sarà un’opera green“, ha aggiunto il segretario leghista. Il completamento dell’opera, secondo il Governo, dovrebbe avvenire entro i successivi cinque anni.