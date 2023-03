Ponte sullo Stretto, Salvini svela il plastico: “Inizio lavori nel 2024, costa meno del RdC”

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha presentato su Raiuno il plastico del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: "Sarà unico al mondo".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato nel corso della trasmissione di Raiuno “Cinque minuti” di mercoledì 22 marzo, condotta da Bruno Vespa, il plastico del progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’opera, come illustrata dal modello, sarà lungo 3.200 metri – il più lungo del mondo a campata unica – e sarà alto 400 metri. Il Ponte sullo Stretto di Messina prevede sei corsie destinate ai veicoli e in mezzo due percorsi ferroviari.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Pronti 100mila posti di lavoro”

“Inizio dei lavori entro due anni? L’obiettivo è questo. Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Perché Palermo e Roma potranno essere percorse in “cinque ore e mezza in treno rispetto alle 12 di oggi, 100mila posti di lavoro veri nell’arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo” e “un risparmio di tempo, soldi e salute”, ha sottolineato Salvini.

“Costa meno di un anno di Reddito di Cittadinanza – ha aggiunto il leader della Lega – ed è un’opera che rimane per anni e anni. I soldi per realizzarlo li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno dei benvenuti. A chi dice che il ponte non serve rispondo che stiamo finanziando l’alta velocità in Sicilia per 12 miliardi e la Salerno-Reggio Calabria. Oggi per arrivare dall’altra parte ci impiego un’ora e mezza. Finalmente per milioni di siciliani la continuità territoriale sarà realtà”.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Non sarà cattedrale nel deserto”

“L’inizio dei lavori avverrà nell’estate 2024 e ci vorranno cinque anni”, ha sottolineato ancora Salvini in merito ai tempi necessari per l’ultimazione dei lavori di costruzione. “Se ne parla da 52 anni, costa di più non farlo che farlo. Il ponte sarà un gioiello dell’ingegneria italiana”.

Il ministro ha poi respinto le accuse relative alla possibile “cattedrale nel deserto” che potrebbe rappresentare il Ponte sullo Stretto in assenza di altre infrastrutture in Sicilia. “Abbiamo stanziato 12 miliardi per la Palermo-Catania-Messina, non avere il ponte sarebbe una follia. Faccio i treni veloci in Sicilia e poi devo fermarmi per fare un pezzo in traghetto?”, ha ribadito il leader della Lega.