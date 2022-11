DC, inaugurata sede provinciale di Agrigento: “Fulcro di idee giovani e capaci”

Tra i presenti all'inaugurazione ad Agrigento il commissario regionale Totò Cuffaro, il capogruppo ARS Carmelo Pace e i dirigenti di partito Notonica, Fanara e Alaimo.

Tanta la gente presente al taglio del nastro: tra loro il commissario regionale Totò Cuffaro, il capogruppo ARS Carmelo Pace e i dirigenti di partito Notonica, Fanara e Alaimo.

“Sarà il nuovo fulcro di idee giovani e vivaci delle quali la DC Nuova intende nutrirsi”, dichiara Cuffaro.

“Nell’ultimo periodo sono tanti i consiglieri comunali della provincia di Agrigento che hanno deciso di sposare il nostro progetto e sono sicuro che le adesioni al nostro partito cresceranno sempre più. La gente vuole una politica ‘nuova’ ed è quello che noi proponiamo, coinvolgendo donne e giovani e rendendoli partecipi del nostro programma”.

“L’apertura della sede provinciale della Dc ad Agrigento è l’ennesimo tassello della crescita del partito nel territorio. Adesso ci sarà un luogo dove far politica, poter incontrare la gente, progettare il futuro tutti insieme. Il nostro partito è in crescita esponenziale, nell’ultimo periodo abbiamo raccolto tante adesioni di consiglieri comunali e assessori dell’agrigentino e continuiamo ad ottenere vittorie elettorali in vari comuni della Sicilia. Riceviamo tanto consenso e sono sicuro che le adesioni al nostro partito cresceranno nei prossimi giorni. La gente da tanto tempo vuole una politica ‘nuova’, una politica dove al centro ci sia il cittadino e dove i valori la facciano da traino. È quello che propone la Dc, coinvolgendo donne e giovani e rendendoli partecipi del programma”. Lo dichiara Carmelo Pace, capogruppo della Dc All’Ars.

Nelle scorse ore, la DC ha commentato anche i risultati ottenuti nelle recenti elezioni a Partinico. “La Dc entra in Consiglio comunale a Partinico e si conferma una bella realtà. L’elezione di Marika Giannola prosegue nel percorso intrapreso. Abbiamo fatto riavvicinare tanta gente alla politica, soprattutto donne e giovani e li abbiamo resi partecipi di un progetto comune, consentendo loro di candidarsi ed essere eletti. Un grazie a tutti coloro che a Partinico ci hanno voluto dare fiducia votando per la Dc e porgiamo le nostre migliori congratulazioni al nostro consigliere comunale a tutti coloro che si sono resi partecipi di questo successo e al neo sindaco Pietro Rao”, ha dichiarato Totò Cuffaro.

